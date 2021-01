Iberdrola et Danone s'associent pour créer la plus grande centrale photovoltaïque d'Europe

Crédit photo © Danone

(Boursier.com) — Iberdrola et Danone ont signé un accord d'achat d'électricité (PPA) à long terme, qui favorisera le développement de la plus grande centrale photovoltaïque d'Europe. L'accord garantira l'approvisionnement à long terme en électricité verte de toutes les usines et sources de production de Danone en Espagne, situées dans les Asturies, à Barcelone, Gérone, Guadalajara, Grenade, Madrid et Valence, ainsi que de ses centres logistiques et de ses bureaux. Les fournisseurs de Danone, Graham Packaging et Salvesen Logística, ont également rejoint cette alliance.

L'électricité 100% renouvelable proviendra du projet Francisco Pizarro - la plus grande centrale photovoltaïque actuellement prévue en Europe, d'une capacité de 590 MW - qu'Iberdrola construit entre les municipalités d'Estrémadure de Torrecillas de la Tiesa et d'Aldeacentenera, à Cáceres. Opérationnelle en 2022, elle permettra d'éviter l'émission dans l'atmosphère de plus de 245.000 tonnes de CO2 par an, renforçant ainsi la compétitivité de cette technologie pour la protection de l'environnement et l'atténuation du réchauffement climatique. Le projet représente un investissement de plus de 300 millions d'euros.

Dabs le détail, l'accord conclu entre les deux entreprises prévoit qu'Iberdrola fournira de l'énergie propre aux 29 points d'approvisionnement de Danone en Espagne pendant une période de 10 ans, à partir d'avril 2022. Le volume d'énergie fourni dans le cadre de cet AAE atteindra 73GWh/an. Danone complétera sa consommation par un autre contrat annuel d'énergie verte avec Iberdrola, à hauteur de 104 GWh/an.