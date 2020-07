Iberdrola : de retour vers les sommets

(Boursier.com) — Iberdrola reste ferme à 10,75 euros ce vendredi, plus très loin de ses sommets du mois de février dernier avant la crise sanitaire, alors que le broker Oddo BHF a répété son avis à l'achat sur le dossier et a ajusté son objectif de cours de 11,2 à 12 euros, tandis que le groupe espagnol se renforce en Australie. Le géant basque de l'énergie a ainsi déboursé 840,6 M$ australiens (581 millions de dollars) pour s'offrir Infigen Energy et ainsi étendre son empreinte dans un pays considéré comme l'un des meilleurs endroits de la planète pour développer les énergies renouvelables. "L'acquisition d'Infigen est une occasion unique pour le groupe Iberdrola de consolider sa présence sur le marché australien des énergies renouvelables, qui est très attractif", affirme Iberdrola, déjà très présent dans l'éolien. "Infigen offre une plate-forme attrayante pour la croissance future et s'inscrit dans la stratégie du groupe Iberdrola qui vise à devenir le plus grand acteur mondial dans le domaine des énergies renouvelables".

Iberdrola a offert 0,86 dollar australien par titre Infigen pour l'emporter sur la proposition de 0,80$A du conglomérat philippin Ayala. Le conseil d'administration d'Infigen a recommandé à l'unanimité l'offre de la firme espagnole...