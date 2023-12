IBA : vente du 100ème cyclotron Cyclone KIUBE

(Boursier.com) — IBA , leader mondial de la technologie des accélérateurs de particules et premier fournisseur mondial de solutions de production radiopharmaceutique, annonce avoir franchi l'étape de la vente du 100ème cyclotron Cyclone KIUBE. Cette 100ème unité a été vendue à l'hôpital Herlev, Université de Copenhague, au Danemark et démontre la position de leader mondial de cette machine sur le marché des cyclotrons moyenne énergie.

Le Cyclone KIUBE est un cyclotron haute performance permettant la production de nombreux radio-isotopes utilisés pour le diagnostic du cancer et d'autres maladies cardiaques et neurologiques graves.

Le cyclotron Cyclone KIUBE est reconnu pour sa capacité de production supérieure, atteignant jusqu'à 300 microampères de courant protonique, le plus élevé de l'industrie...