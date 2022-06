IBA signe un contrat ProteusONE avec Baptist Health's Lynn Cancer Institute pour un nouveau centre de protonthérapie en Floride

(Boursier.com) — IBA , le leader mondial de la technologie d'accélération de particules et premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat avec l'Institut Eugene M. & Christine E. Lynn Cancer de l'hôpital régional de Boca Raton, membre du Baptist Health South Florida, pour l'installation d'une solution de protonthérapie compacte ProteusONE. Ce projet représente le deuxième centre de protonthérapie pour Baptist Health Cancer Care qui rassemble le Miami Cancer Institute et le Lynn Cancer Institute. La première solution ProteusONE vendue à Baptist Health Cancer Care a été installée au Miami Cancer Institute, et est le premier centre de protonthérapie installé dans le sud de la Floride.

Le contrat comprend un accord pluriannuel d'exploitation et de maintenance. Le traitement des premiers patients devrait débuter en 2024. Le centre, qui se situera à l'hôpital régional de Boca Raton, sera équipé de la solution Proteus(R)ONE d'IBA munie des technologies Pencil Beam Scanning (PBS), Cone Beam Computed Tomography (CBCT) et Hand Pendant qui facilite le positionnement du patient.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, commente : "Ce nouveau contrat continue de renforcer notre position de leader sur le marché américain et est le 20ème système de protonthérapie IBA vendu dans ce pays. Nous sommes heureux de nous associer une nouvelle fois au réseau de soins contre le cancer de Baptist Health afin de permettre aux patients atteints du cancer d'accéder à la technologie de radiothérapie la plus avancée. Après avoir travaillé avec le Miami Cancer Institute, qui a traité plus de 1.000 patients à ce jour, nous sommes impatients d'aider Lynn Cancer Institute à fournir des soins de classe mondiale contre le cancer."

Dr. Michael Kasper, Medical Director of Radiation Oncology au Lynn Cancer Institute, ajoute : "Au Lynn Cancer Institute, notre objectif est de fournir à nos patients les soins oncologiques les plus complets et les plus innovants. Un partenariat avec IBA, le leader des équipements de protonthérapie, était donc le choix logique pour nous. Nous avons hâte de pouvoir offrir ce traitement de pointe à nos patients."

Le prix usuel d'un système ProteusONE avec un contrat de maintenance de 10 ans varie habituellement entre USD 40 et 50 millions. IBA ne commencera à reconnaître les revenus de ce contrat que lorsqu'elle aura reçu le premier paiement et que le client aura obtenu son permis de bâtir.