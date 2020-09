IBA signe un contrat pour une solution ProteusPLUS à Chengdu

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — IBA (Ion Beam Applications S.A.), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce qu'elle a signé un contrat avec Sichuan Cancer Hospital & Institute afin d'installer un système de protonthérapie ProteusPLUS à Chengdu, dans la province du Sichuan, en Chine. La valeur de ce contrat pour IBA est supérieure à 50 millions d'euros. Le premier acompte est attendu dans les 90 jours...

La solution ProteusPLUS, qui sera entièrement fournie et installée par IBA, sera munie de quatre salles de traitement : trois salles avec un portique rotatif et une salle à un faisceau fixe. Toutes seront dotées de la technologie Pencil Beam Scanning (PBS) permettant une protonthérapie à intensité modulée (IMPT).

De plus, les trois salles à portique rotatif seront équipées de la technologie Cone Beam CT afin d'obtenir le positionnement le plus précis. Le système sera livré avec une suite complète d'équipement d'IBA Dosimétrie. L'installation de l'équipement devrait débuter en 2022.

Avec ce nouveau contrat, IBA a désormais vendu sept centres de protonthérapie en Chine continentale, soit un total de 24 salles de traitement représentant plus de 52% du marché chinois. Par ailleurs, de manière non-corrélée, IBA a annoncé la semaine dernière la signature d'un contrat avec CGNNT pour un octroi de licence sur le système ProteusPLUS en Chine qui renforce davantage la position d'IBA dans le pays.

Olivier Legrain, Chief Executive d'IBA, a indiqué : "La Chine est un marché d'une très grande importance pour IBA. La récente annonce du gouvernement chinois d'augmenter cette année le nombre de licences de protonthérapie de 10 à 16, nous permet de renforcer davantage notre position de leader sur le marché chinois de la protonthérapie. Nous nous réjouissons d'avoir signé ce nouveau contrat avec Sichuan Cancer Hospital & Institute et nous avons hâte de soutenir leurs efforts pour amener nos modalités de traitement de dernière génération aux patients qui souffrent du cancer en Chine. Ce nouveau contrat, ajouté à l'accord avec CGNNT pour un octroi de licence, démontre la supériorité de l'offre IBA et notre engagement à délivrer une protonthérapie de pointe dans cette région stratégique."