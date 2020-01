IBA signe un contrat pour l'installation du premier centre de protonthérapie en Géorgie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — IBA (Ion Beam Applications S.A.), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui qu'elle a signé un contrat, et reçu un acompte, pour une solution ProteusONE financée par la Fondation Internationale de Charité de Cartu, la plus grande organisation de charité en Géorgie.

Le contrat comprend une solution clinique ProteusONE ainsi qu'un cyclotron additionel qui sera dédié à la recherche scientifique. Le centre de protonthérapie sera construit sur le campus de l'Université Internationale de Kutaisi (KIU), à Kutaisi, en Géorgie. Le premier patient est prévu pour 2024.

Le contrat inclut un accord d'exploitation et de maintenance à long-terme. Le prix habituel d'une solution ProteusONE avec un contrat de services varie entre EUR 35 et 40 millions. IBA a commencé à reconnaitre des revenus pour ce contrat au cours de l'année financière 2019.

Cette commande comprise, IBA a vendu 8 salles en 2019, amenant son carnet de commandes à un niveau historique de 1,1 milliard d'euros. L'Entreprise a aussi finalisé le refinancement de ses lignes de crédit avec une facilité de crédit à terme et une facilité de crédit renouvelable pour un total de 67 millions d'euros, renforçant ainsi son bilan et sa capacité à poursuivre ses investissements en recherche et développement innovants pour dynamiser sa croissance future.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, a commenté : "La collaboration avec la Fondation Cartu afin d'amener la protonthérapie en Géorgie augmente davantage l'accessibilité de la protonthérapie dans le monde et démontre l'attrait de l'offre de produits d'IBA. La solution ProteusONE est un système unique et réellement compact de protonthérapie à intensité modulée . Du fait de son portique isocentrique ouvert et de son historique de temps d'installation courts, ProteusONE est la solution de premier choix pour un nombre croissant d'hôpitaux dans le monde. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec la Fondation Cartu et la nouvelle Université Internationale de Kutaisi afin d'assurer un meilleur accès à la protonthérapie aux patients qui souffrent d'un cancer en Géorgie et dans le sud du Caucase et de faciliter la recherche de nouvelles modalités de traitement telles que l'irradiation FLASH et la Proton Arc Thérapie"

Alexander Tevzadze, Recteur de l'Université Internationale de Kutaisi a ajouté : "La protonthérapie est considérée comme une forme supérieure de radiothérapie et représente un traitement de choix pour de nombreux types de cancers. Nous nous réjouissons de collaborer avec IBA afin d'amener la protonthérapie en Géorgie au centre de protonthérapie de l'Université Internationale de Kutaisi. La configuration unique de l'équipement IBA et le cyclotron additionnel nous procureront une gamme d'applications complète et nous permettront d'être à l'avant-garde du développement et de la recherche en protonthérapie, ce qui correspond parfaitement à la mission de l'Université Internationale de Kutaisi. Par ailleurs, nos patients pourront désormais rester à proximité de chez eux pour recevoir un traitement qui n'était pas disponible dans la région précédement."