IBA signe un contrat avec l'Istituto Clinico Humanitas pour une solution de protonthérapie ProteusONE en Italie

(Boursier.com) — IBA , le leader de la technologie des accélérateurs de particules et le leader mondial des solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat avec l'Istituto Clinico Humanitas (Humanitas Research Hospital) pour l'installation d'une solution de protonthérapie compacte ProteusONE à Rozzano (Milan), en Italie. IBA commencera à comptabiliser les revenus de ce contrat en 2022.

La solution de protonthérapie sera installée au Humanitas Cancer Center et comprend un système ProteusONE ainsi qu'un ensemble matériel et logiciel d'assurance qualité (QA) entièrement intégrés d'IBA Dosimétrie. Le contrat inclut des services d'exploitation et de maintenance à long terme qui seront fournis par IBA. L'Istituto Clinico Humanitas prévoit de commencer le traitement de patients d'ici 2025.

Le prix usuel d'un système ProteusONE avec un contrat de maintenance de 10 ans se situe entre 35 et 45 millions d'euros.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, commente : "Ce contrat avec Humanitas renforce notre position de leader mondial du marché de la protonthérapie et souligne l'augmentation de l'activité que nous observons en Europe et à l'échelle mondiale. Il s'agit du troisième contrat Proteus(R)ONE conclu en Italie et du quatrième système de protonthérapie IBA vendu dans le pays. Humanitas est réputé pour ses traitements innovants contre le cancer et nous sommes impatients de soutenir le centre dans notre mission commune qui vise à permettre aux patients atteints de cancer d'accéder aux options de traitement les plus avancées."