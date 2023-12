IBA signe un accord de collaboration de recherche avec le Centre médical de l'Université du Kansas sur la technologie FLASH

(Boursier.com) — IBA , le leader mondial des technologies d'accélération de particules et le leader mondial des solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui un accord de collaboration de recherche avec le Centre médical de l'Université du Kansas (KUMC) pour faire progresser la recherche préclinique sur l'utilisation de la technologie ConformalFLASH avec une machine IBA ProteusONE.

L'évaluation préclinique sera axée sur la préservation des tissus de la peau et des muscles après une irradiation FLASH par protons.

Les deux organisations ont publié un résumé conjoint, "Démonstration expérimentale d'un courant de faisceau de protons FLASH de 360nA via un synchrocyclotron utilisant IBA ProteusONE", lors du congrès du groupe de coopération en thérapie par protons (PTCOG) 2023, qui s'est tenu à Madrid, en Espagne, en juin. La collaboration annoncée aujourd'hui facilitera l'approfondissement du partenariat de recherche entre IBA et KUMC, en vue de développer ConformalFLASH dans une salle de traitement clinique ProteusONE.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, a déclaré : "Nous sommes ravis de nous associer au Centre médical de l'Université du Kansas, qui réunit certains des esprits les plus brillants du domaine de la radio-oncologie et qui ont constamment repoussé les limites du possible. Cette collaboration se base sur une synergie d'expertise et une passion commune pour explorer le potentiel de la radiothérapie FLASH et son adoption clinique. Nous sommes impatients de continuer à repousser les frontières de la connaissance sur les phénomènes FLASH et à partager cette expertise avec notre communauté de centres IBA."

Ronald Chen, MD, président du département de radio-oncologie du Centre Médical de l'Université du Kansas, a ajouté : "En tant que centre oncologique NCI, le Centre du Cancer de l'Université du Kansas à KUMC s'est engagé à être un leader dans la recherche sur le cancer. La thérapie FLASH a le potentiel de transformer les soins aux patients atteints de cancer. Notre équipe de médecins chercheurs, de physiciens et de radiobiologistes est enthousiaste à l'idée de collaborer avec IBA pour mener des recherches précliniques et cliniques dans ce domaine, afin que le FLASH devienne une réalité clinique et aide les patients atteints de cancer dans un avenir pas si lointain."

ConformalFLASH est une technique d'irradiation avec des protons à un taux de dose ultra-élevés qui allie les effets de préservation du tissu biologique du FLASH avec les propriétés physiques du pic de Bragg des protons. Cette technologie se distingue des machines FLASH à électrons, qui ne peuvent délivrer des taux de dose FLASH qu'aux tumeurs superficielles, et des techniques dites de transmission FLASH, qui utilisent des protons qui ont une conformité réduite et des doses intégrales plus élevées par rapport à ConformalFLASH.

L'irradiation FLASH a le potentiel de changer radicalement le paysage de la radiothérapie et des soins aux patients atteints de cancer en améliorant la fenêtre thérapeutique en alliant moins de toxicité et la possibilité d'une augmentation de la dose avec un temps de traitement plus court. Le FLASH, défini comme une délivrance de rayonnement à des taux de dose ultra-élevés (40-60 Gy/s), a montré lors de recherches précliniques qu'il réduisait la toxicité sur tissus normaux tout en maintenant une efficacité antitumorale équivalente.