IBA : retour d'Assemblée générale









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société IBA (Ion Beam Applications S.A.), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, présente le résultat de l'Assemblée Générale Extraordinaire de ses actionnaires tenue le 10 mars 2020.

IBA s'engage à opérer ses activités de manière responsable et durable et a aujourd'hui inscrit cette approche dans les statuts de la Société. IBA a une longue tradition de valorisation de toutes ses parties-prenantes au travers d'une philosophie cohérente de développement durable.

Dorénavant, cette approche est ancrée dans sa mission et dans ses processus décisionnels à la fois au niveau du Conseil d'administration et de la Direction de l'entreprise.

Cette approche statutaire des parties-prenantes est un pas important vers un modèle qui crée des bénéfices durables et partagés pour toutes les parties-prenantes de la société : ses clients, les patients, ses employés, ses actionnaires, la collectivité au sens large et la planète. IBA devient une des premières sociétés belges cotées en bourse à intégrer cette approche dans ses statuts.

Utilisant l'opportunité offerte par le nouveau Code des Sociétés belge (BCAC) l'Assemblée des Actionnaires a également approuvé une résolution qui intègre le principe du vote double (comme expliqué sur le site internet de la Société : IBA SA AGE- Informations aux actionnaires - droit de vote double), récompensant les actionnaires loyaux qui rencontrent les conditions légales.

À la suite de l'Assemblée, IBA a mis à jour ses statuts et les a alignés avec le nouveau Code des Sociétés belge...