IBA : record historique du carnet de commandes

(Boursier.com) — IBA annonce un record historique de prises de commandes annuelles d'équipements en Protonthérapie et Autres Accélérateurs avec 456 millions d'euros et 67 millions de prise de commandes en Dosimétrie. Le groupe souligne un record historique du carnet de commandes global des équipements et des services de 1,4 milliard d'euros, comprenant un carnet de commandes d'équipements de 713 millions et un carnet de commandes de services de 669 millions. Le total des revenus 2022 du groupe est en hausse de 15% par rapport à 2021, à 361,3 millions d'euros. Les revenus des Services en Protonthérapie et Autres Accélérateurs ont augmenté de 12,8% par rapport à l'année dernière, pour atteindre 135 millions.

La marge brute était de 35,1%, contre 34,4% en 2021.

Le REBIT est positif de 11,1 millions en 2022, en baisse par rapport aux 14,5 millions en 2021 en raison de l'environnement inflationniste élevé, ainsi qu'à l'investissement accru en 'R&D', l'infrastructure, les technologies numériques et la durabilité pour maintenir l'offre de pointe de IBA et investir dans sa croissance future.

Le Bénéfice net du groupe est de 6,1 millions (2021 : 3,9 millions), impacté positivement par la reconnaissance d'impôts différés actifs liée à l'amélioration de la rentabilité future.

Le bilan est solide avec une trésorerie brute de 158 millions et une trésorerie nette de 117 millions.

La direction propose un versement de dividende de 0,21 euro par action par le Conseil d'administration, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année dernière.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, a déclaré : "Malgré le contexte macro-économique mondial, IBA a connu une nouvelle année solide, tirée par une augmentation des ventes dans toutes ses divisions ainsi qu'une prise de commandes et un carnet de commandes record. Du côté de la Protonthérapie, nous avons observé une forte dynamique en Europe et aux États-Unis en 2022. De plus, je suis heureux du rythme continu des ventes de notre division Industrial Solutions, qui se poursuit en 2023. Au cours de l'année, nous avons également concentré nos efforts sur la pérennisation de l'entreprise grâce à des investissements ciblés pour soutenir l'exécution de notre carnet de commandes record et pour maintenir notre position de leader sur nos marchés. Avec notre carnet de commandes solide, une bonne visibilité des revenus et une position de trésorerie élevée, nous sommes confiants quant aux perspectives positives pour IBA en 2023 et au-delà."