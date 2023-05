IBA : position de trésorerie nette de 103 millions d'euros

(Boursier.com) — IBA , le leader mondial des technologies d'accélération de particules, publie aujourd'hui la revue de ses activités pour le premier trimestre se terminant le 31 mars 2023. Le groupe souligne le maintien d'un bilan solide avec une position de trésorerie nette de 103 millions d'euros et une focalisation sur la réalisation du carnet de commandes de 1,3 milliard d'euros, avec près de 65 projets d'équipement en cours d'installation en 2023.

Le plan d'investissement des initiatives 'R&D' et des technologies numériques se poursuit comme prévu afin de s'assurer le maintien et le développement de l'offre technologique de premier plan d'IBA.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, a indiqué : "IBA a bien commencé l'année dans l'ensemble de ses activités, avec la poursuite de l'accent mis sur la conversion du carnet de commandes, et nous restons confiants quant à l'élan positif d'IBA pour 2023. Notre pipeline est solide en protonthérapie dans toutes les régions du monde. De plus, nous continuons de constater un intérêt significatif au sein de notre activité Industrial Solutions. Au cours de l'année à venir, IBA continuera de se concentrer sur la conversion de son carnet de commandes record et d'investir dans sa croissance future."

Perspectives

IBA a enregistré de bonnes performances dans toutes ses activités au cours du premier trimestre, et cette dynamique devrait se poursuivre jusqu'à fin 2023 et au-delà. Le pipeline reste solide et, avec un carnet de commandes bien rempli, les services en croissance génèrent des revenus continus et une trésorerie élevée, IBA reste confiant dans ses perspectives positives pour l'année à venir.

Malgré la situation géopolitique actuelle et les incertitudes économiques, IBA dispose d'une visibilité claire sur ses performances à moyen terme et maintient ses prévisions, telles que présentées dans ses résultats pour l'année 2022.

Calendrier financier

-Résultats semestriels, le 31 août 2023.

-Déclaration intermédiaire du troisième trimestre 2022, le 16 novembre 2023.