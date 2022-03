IBA : Les bénéfices nets totaux du groupe s'élèvent à 3,9 ME

(Boursier.com) — IBA annonce des revenus totaux du groupe pour 2021 de 313 millions d'euros, ce qui est similaire à l'année dernière, grâce à l'augmentation de l'activité et à la conversion du carnet de commandes qui ont compensé la contribution nettement plus élevée des revenus liés à CGNNT en 2020. Si l'on exclut CGNNT, la croissance du chiffre d'affaires serait de 24%, ce qui démontre la forte augmentation de la conversion du carnet de commandes, principalement due à l'activité de protonthérapie.

La marge brute atteint 34,4%, soit un retour aux niveaux habituels, contre 43,6 % en 2020, une année qui avait été fortement influencée par l'accord conclu avec CGNNT.

Les prises de commandes sont solides à hauteur de 228 millions pour les équipements et les upgrades de Protonthérapie et Autres Accélérateurs. Les revenus sont stables en raison de l'amélioration de l'activité combinée à une conversion du carnet de commandes en 2021, compensant la contribution nettement plus élevée des revenus liés à CGNNT en 2020.

Sans compter les impacts liés à CGNNT, les revenus des équipements de Protonthérapie sont passés de 35,1 millions à 69,2 millions. La forte conversion du carnet de commandes provient de l'avancement de constructions, mais aussi de cinq projets en cours d'installations.

Les services continuent à enregistrer de bons résultats, avec une augmentation de 6% des revenus par rapport à l'année dernière. Ils représentent désormais 46% des revenus de Protonthérapie et Autres Accélérateurs.

Le carnet de commandes en équipements et upgrades atteint un niveau record de 449 millions d'euros, tout comme le carnet de commandes global en matière d'équipements et de services à 1,2 Milliard d'euros.

Le Résultat opérationnel (REBIT) est positif pour 2021 de 14,5 millions (2020 : 40,4 millions), ce qui reflète la poursuite du regain d'activité et l'efficacité des mesures de contrôle des coûts alors que le résultat opérationnel de l'année dernière a fortement bénéficié de l'accord conclu avec CGNNT.

Les bénéfices nets totaux du Groupe s'élèvent à 3,9 millions (2020 : 31,9 millions).

Le bilan est solide avec une position de trésorerie nette de 130 millions, soit le double des 65 millions enregistrés à la fin de l'exercice précédent. Les lignes de crédit à court terme non utilisées et toujours disponibles sont de 37 millions et les covenants bancaires entièrement respectés.

Le Conseil d'administration recommandera la distribution d'un dividende de 0,19 euro par action lors de l'Assemblée générale annuelle, avec une politique d'appariement des dividendes appliquée aux primes versées aux employés, conformément à l'approche des parties prenantes de la société.