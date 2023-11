IBA : le REBIT devrait être positif pour le second semestre de l'année

(Boursier.com) — IBA Ion Beam Applications S.A., leader mondial des technologies d'accélération de particules, publie aujourd'hui la revue de ses activités pour le troisième trimestre se terminant le 30 septembre 2023.

La société souligne la forte accélération de la conversion du carnet de commandes dans toutes les activités au troisième trimestre, qui se poursuit au quatrième trimestre et qui confirme la nature cyclique des activités, avec une reconnaissance des revenus fortement pondérée au second semestre. Le niveau de prises de commandes d'équipements à la fin de la période ressort à 151 millions d'euros, en baisse par rapport au niveau exceptionnel de prises de commandes des neuf premiers mois 2022 (260 millions d'euros).

Avec la finalisation de plusieurs contrats majeurs post-T3, le total actuel des prises de commandes est de 203 ME. Le carnet de commandes reste à un niveau élevé de 1,3 MdE.

La gestion maîtrisée des dépenses opérationnelles, dans la continuité du premier semestre, permet un retour à la rentabilité avec un REBIT légèrement positif pour le troisième trimestre. La direction prévoit un REBIT positif pour le second semestre 2023.

Le bilan reste sain avec une position de trésorerie nette de 58,7 millions contre 61,7 millions d'euros au 30/6.

Perspectives affichées

Comme anticipé lors de la publication des résultats du premier semestre 2023, IBA confirme la forte accélération de la conversion de son carnet de commandes dans ses activités Protonthérapie et Autres Accélérateurs au cours du troisième trimestre 2023. Ceci, associé à la performance continue de la Dosimétrie au cours de la période et à la maîtrise des dépenses d'exploitation, signifie que le REBIT devrait être positif pour le second semestre de l'année.

IBA réitère ses prévisions à moyen terme présentées lors des résultats annuels 2022, sur la base de l'hypothèse que les facteurs macroéconomiques se normalisent au cours de l'année à venir : les problèmes de chaîne d'approvisionnement se stabilisent, l'inflation revient à un niveau de l'ordre 3% et les difficultés d'accès à certaines régions diminuent. En outre, les perspectives sont basées sur le fait que les prises de commandes restent solides, en particulier dans les activités Protonthérapie et Solutions Industrielles. Pour rappel, sous réserve des facteurs précités, IBA prévoit :

*Un taux de croissance annuel moyen (CAGR) des revenus de 15% entre 2022 et 2026, doublant presque les revenus d'ici quatre ans

*Un REBIT sur les ventes atteignant environ 10% d'ici 2026, progressivement délivré et pondéré après 2024, au fur et à mesure que les effets macro-économiques actuels s'estompent et que l'effet de levier opérationnel s'accélère avec le volume

*Des CAPEX passant de 5 à 7 millions d'euros par an actuellement à environ 10 à 12 millions d'euros par an jusqu'en 2026 pour soutenir l'augmentation des investissements dans l'infrastructure, l'innovation, la durabilité et la numérisation afin de maintenir l'offre de pointe d'IBA et d'investir dans sa croissance future.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, a indiqué : "Conformément à nos attentes et à la pondération habituelle du second semestre, nous constatons l'accélération de la conversion du carnet de commandes et de la reconnaissance des revenus au cours de ce troisième trimestre, avec un retour à la rentabilité pour la période. Cette tendance devrait se poursuivre au quatrième trimestre avec un REBIT positif pour le second semestre.

"Pour l'avenir, IBA continue d'explorer de nouveaux domaines d'application pour ses technologies de pointe en matière d'accélérateurs de particules, comme le démontrent notre joint-venture PanTera dans le domaine des théranostiques, ou les solutions environnementales potentielles envisagées pour le traitement des produits chimiques perfluorés (PFAS). Si la poursuite de nos activités existantes reste notre priorité, nous considérons également des opportunités de développements futurs et d'amélioration de notre organisation. Je suis ravi d'accueillir Henri de Romrée en tant que Chief Strategy Officer pour coordonner cette démarche sur laquelle nous communiquerons davantage au moment de la publication de nos résultats annuels."

Calendrier financier

-Résultats annuels 2023, le 21 mars 2024

-Déclaration intermédiaire du premier trimestre 2024, le 23 mai 2024

-Assemblée Générale des Actionnaires, le 12 juin 2024.