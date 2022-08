IBA le Fred Hutchinson Cancer Center et l'Université de Washington annoncent un accord de collaboration de recherche pluriannuel

(Boursier.com) — IBA , le leader de la technologie des accélérateurs de particules, le Fred Hutchinson Cancer Center et l'Université de Washington (UW), Seattle, annoncent aujourd'hui un accord de collaboration de recherche pluriannuel sur la protonthérapie ConformalFLASH. Dans le cadre de cette collaboration, IBA équipera le système de protonthérapie et la salle de traitement à portique rotatif du Fred Hutchinson Cancer Center de la fonctionnalité de recherche ConformalFLASH, qui permettra la recherche préclinique sur la thérapie FLASH et pourrait déboucher sur une nouvelle fonctionnalité clinique pour les patients dans le futur.

La radiothérapie a considérablement progressé au cours des dernières décennies grâce à la continuité des innovations technologiques. Cela a permis de mettre au point des méthodes plus sûres et plus précises pour traiter toutes sortes de tumeurs solides. Il a été démontré que la radiothérapie FLASH, définie comme l'administration de rayonnements à des débits de dose ultra élevés (40-60Gy/s), réduit la toxicité sur les tissus sains tout en maintenant une efficacité antitumorale équivalente. FLASH a le potentiel de changer radicalement le paysage de la radiothérapie et des soins aux patients atteints de cancer par l'amélioration de la fenêtre thérapeutique, par des temps de traitement plus courts et parce qu'elle permet potentiellement une augmentation des doses sur les tumeurs radio-résistantes. L'approche ConformalFLASH d'IBA allie les effets d'épargne biologique de FLASH avec l'utilisation de la sélectivité spatiale du pic de Bragg des protons.

Dans le cadre de cette collaboration, les scientifiques de l'école de médecine de l'UW dirigeront un programme complet "des essais aux patients" au Fred Hutchinson Cancer Center pour analyser la radiothérapie FLASH (FLASH-RT) dans des modèles précliniques afin de déployer de manière optimale la FLASH-RT pour les patients atteints de cancer. L'accent sera mis sur l'évaluation des paramètres physiques optimaux pour l'irradiation FLASH par protons, notamment les débits de dose FLASH du Pencil Beam Scanning (PBS) et les effets FLASH dans le Spread-Out Bragg Peak (SOBP).