IBA : La Marge brute est de 26,6% au S1

(Boursier.com) — IBA annonce un Chiffre d'affaires semestriel total de 169,4 millions d'euros, en hausse de 5,9% par rapport à la même période de l'année dernière, soutenu par la conversion du carnet de commandes des Autres Accélérateurs, les ventes importantes en Dosimétrie et la croissance des revenus des Services, mais atténué par une faible reprise en Protonthérapie. Le REBIT du groupe est de -20,3 millions d'euros, affecté au premier semestre par :

- La reconnaissance de revenus de la Protonthérapie (PT), largement dépendante du phasage des projets et des quelques retards d'installation spécifiques à certains clients. En conséquence, une forte amélioration est attendue au second semestre avec la reconnaissance des revenus de 5 projets planifiés pour le second semestre et la livraison ou l'installation de trois projets postposés au second semestre.

- L'investissement réalisé au niveau du Groupe dans le développement numérique, la chaîne d'approvisionnement ainsi que dans la recherche et développement pour préparer la croissance des prochains trimestres.

- L'effort important consenti pour l'extension du stock durant la période avec une augmentation de 33 millions d'euros (+32,4%) afin de préparer l'exécution du carnet de commandes au cours du deuxième semestre et au-delà, notamment suite au contrat signé en 2022 pour dix unités de protonthérapie en Espagne.

La Marge brute est de 26,6%, contre 39,1% l'année dernière, impactée par l'inflation, la faible absorption des frais généraux et le mix de produits. Les chiffres de l'année dernière comprenaient également un impact positif ponctuel des indemnités liées à Rutherford au Royaume-Uni.

La prise de commandes d'Équipements est de 88 millions d'euros et la prise de commandes en Dosimétrie, en augmentation de 20,2%, atteint 36,9 millions d'euros.

Le groupe maintient ses prévisions, avec une croissance vers l'objectif REBIT de 2026 pondérée après 2024 :

Premier semestre solide en Dosimétrie, avec un REBIT à 3,2 millions d'euros, en hausse de 200% par rapport à l'année dernière, la division élargissant sa base de clients et sa portée mondiale.

Poursuite de la performance des Services, avec une augmentation des revenus PT de 10% par rapport au premier semestre 2022 et une augmentation globale des revenus des Services de 16,8%.

Maintien du niveau élevé du carnet de commandes des Équipements et Services à 1,3 milliard d'euros, le carnet de commandes des Équipements et Upgrades atteignant 707 millions d'euros. Des mesures opérationnelles sont en place pour soutenir la conversion du carnet de commandes.

Perte nette totale du groupe de 27,3 millions d'euros (1er semestre 2022 : perte de 1,7 million d'euros), reflétant le report de la reconnaissance des revenus au second semestre.

Le bilan solide est maintenu avec une trésorerie brute de 103,3 millions d'euros et une position nette de trésorerie de 61,7 millions d'euros. Des lignes de crédit à court terme non utilisées de 41 millions d'euros sont toujours disponibles à la fin de la période.