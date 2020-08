IBA flambe, accord majeur de plus de 100 millions d'euros

(Boursier.com) — IBA (Ion Beam Applications) bondit de 27,4% à 9,06 euros dans un énorme volume ce mercredi. Le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer a signé un accord de licence stratégique avec CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. cotée en bourse (Shenzhen), et sa filiale en propriété exclusive CGN Dasheng Electron AcceleratorTechnology Co., Ltd (CGN Dasheng"), pour les droits exclusifs sur la technologie Proteus PLUS d'IBA en Chine.

La valeur minimale de l'accord en faveur d'IBA dépasse les 100 millions d'euros. Un premier paiement de 20 millions d'euros est attendu dans les prochains jours. Les versements suivants seront étalés sur les 4 prochaines années. En plus de ce montant, le contrat prévoit un flux important de revenus liés à des redevances annuelles sur les ventes futures effectuées par CGN Dasheng. Dans le cadre de cet accord, IBA attribuera l'exclusivité des droits pour l'utilisation de sa technologie Proteus PLUS à CGNNT et CGN Dasheng uniquement en République Populaire de Chine à l'exception de Hong Kong, Taïwan et de la région de Macau. IBA conserve cependant le droit de négocier jusqu'à 5 contrats Proteus PLUS actuellement en cours de discussion en République Populaire de Chine. Le montant de l'accord comprend un droit de licence, un soutien technologique, la vente de sous-systèmes Proteus PLUS et un support à l'installation.

IBA aura pour responsabilité d'assister et former le personnel de CGN Dasheng pour le développement, la production, la gestion et la maintenance de la technologie Proteus PLUS. IBA et CGN Dasheng travailleront ensemble pour améliorer l'offre de protonthérapie, sa commercialisation, son approvisionnement et l'information clinique en République Populaire de Chine. Par ailleurs, IBA et CGNNT exploreront les possibilités de collaboration dans les autres secteurs d'activités d'IBA.