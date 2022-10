IBA étend ses activités en Afrique sub-saharienne

(Boursier.com) — IBA , le leader de la technologie des accélérateurs de particules et le premier fournisseur mondial de solutions de production de radiopharmaceutiques, annonce aujourd'hui un nouveau contrat avec le Sweden Ghana Medical Centre (SGMC) pour un IntegraLab PLUS à Accra, au Ghana. Le SGMC est un centre de soins oncologiques privé de premier plan, dont l'objectif est de fournir des traitements de la plus haute qualité en Afrique occidentale.

Ce contrat marque la présence croissante d'IBA dans la région, avec des opérations dans 21 pays.

IntegraLab PLUS est une solution entièrement intégrée qui combine des équipements et des services pour établir un centre de production de produits radiopharmaceutiques selon les bonnes pratiques de fabrication "GMP" (Good Manufacturing Practices), adapté aux besoins spécifiques de chaque client. Le contrat comprend la livraison d'une solution IntegraLab, consistant en l'installation et l'intégration d'un Cyclone KIUBE 100 avec Synthera Extension, Synthera+ HPLC et chargeur IFP. Le Sweden Ghana Medical Center bénéficiera de l'expertise d'IBA pour la mise en service complète de sa radiopharmacie.

Ce contrat fait suite à plusieurs autres signés en Tanzanie et en Afrique du Sud, et souligne une nouvelle fois l'ambition d'IBA d'élargir l'accès aux solutions de diagnostics et de traitements du cancer dans les régions du monde à faible densité de population et ayant un accès limité aux soins de santé. La demande d'équipements diagnostiques et thérapeutiques en Afrique est en pleine croissance. Les cas de cancer atteignent plus de 800.000 cas par an en Afrique sub-saharienne.

Cette dernière annonce fait suite au lancement par IBA du Cyclone KEY en janvier dernier, qui offre un accès mondial plus large aux solutions de diagnostic en oncologie, neurologie et cardiologie car elle répond à une demande du marché africain pour des solutions compactes de production de produits radiopharmaceutiques.