IBA et UMC Groningen lancent une collaboration de recherche sur l'irradiation FLASH pour le cancer du sein

(Boursier.com) — IBA , leader mondial de la technologie d'accélération de particules et le Centre médical universitaire de Groningue (University Medical Center Groningen, UMCG) annoncent aujourd'hui un accord de collaboration de recherche de quatre ans en vue de développer un nouveau protocole d'irradiation FLASH pour le traitement du cancer du sein à un stade précoce.

Ce partenariat sera axé sur la mise au point de techniques avancées d'irradiation FLASH et de modèles de radiobiologie précliniques. Il vise à accélérer la validation et l'adoption de la technologie ConformalFLASH d'IBA pour le traitement préopératoire du cancer du sein à un stade précoce. ConformalFLASH est une nouvelle technique qui combine la radiothérapie FLASH à ultra-haut débit de dose avec les propriétés uniques du pic de Bragg des protons.

Ces ultra-hauts débits de dose pourraient potentiellement permettre d'optimiser et d'accélérer les traitements de radiothérapie et aussi augmenter le ratio thérapeutique. En augmentant la dose fractionnée et en appliquant les débits de dose FLASH, les partenaires espèrent pouvoir proposer une radiothérapie ablative complète.

Les possibilités d'administrer des doses ablatives de rayonnement à une tumeur sont souvent limitées en raison de la toxicité des radiations pour les tissus sains environnants. Dès lors, la norme de soins dans le traitement du cancer du sein consiste à administrer une radiothérapie postopératoire en plusieurs doses. Au cours de ces dernières années, un intérêt croissant a été porté à l'application de la radiothérapie préopératoire avec une réduction du volume irradié, tout en augmentant la dose fractionnée. Ceci permet de réduire le nombre de fractions et, dès lors, d'améliorer le confort du patient. Par ailleurs, la radiothérapie préopératoire offre la possibilité d'étudier la réponse biologique du cancer du sein à la radiothérapie.

Dans le cadre de cette collaboration, les deux parties partageront leurs ressources et associeront leur expertise, tout en s'appuyant sur les connaissances et l'infrastructure du Particle Therapy Research Center (PARTREC), une installation de recherche spécialisée fonctionnant en synergie avec le centre de protonthérapie clinique de l'UMCG Groningen (GPTC).