IBA et ScandiDos A.B. annoncent former une alliance stratégique pour les solutions de dosimétrie en radiothérapie

(Boursier.com) — IBA S.A., leader de la technologie des accélérateurs de particules et un leader des solutions d'assurance qualité en dosimétrie, et ScandiDos A.B. (SDOS.ST), un leader technologique en matière d'assurance qualité avancée pour la radiothérapie, annoncent aujourd'hui former une alliance stratégique pour les solutions de dosimétrie en radiothérapie. Cette collaboration permettra aux deux entreprises de travailler ensemble au développement, à la commercialisation et à la distribution de produits sur des marchés sélectionnés, pour l'assurance qualité des patients en radiothérapie. Les détails de cette collaboration seront élaborés conjointement par les parties dans les mois à venir.

IBA Dosimetry et ScandiDos ont établi cette collaboration dans le cadre de leur vision commune d'une solution complète d'assurance qualité en radiothérapie. En combinant les portefeuilles des deux sociétés, IBA Dosimetry et ScandiDos peuvent réaliser cette vision, en offrant une suite de produits de plus en plus étendue qui fournit une solution cohérente pour tous les aspects de l'assurance qualité en radiothérapie.

Selon les termes de l'accord, IBA achètera la totalité de l'émission d'actions (4.150.000 actions) réalisée par ScandiDos ce 30 août au prix de 3,00 SEK, ce qui correspond à une prime de 8% sur la moyenne des transactions des 12 derniers mois de la société à la bourse de Stockholm. A l'issue de la transaction, IBA détiendra environ 9,1% du capital social de ScandiDos A.B.