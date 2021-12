IBA et Proton International signent un contrat pour l'installation d'une solution de protonthérapie ProteusONE en Arkansas

(Boursier.com) — IBA , le leader mondial de la technologie des accélérateurs de particules et le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui avoir signé un nouveau contrat pour l'installation d'une solution de protonthérapie ProteusONE avec Proton International Arkansas LLC - une coentreprise formée par Proton International, l'Université de l'Arkansas pour les sciences médicales (UAMS), Baptist Health et Arkansas Children's.

Ce système de protonthérapie sera installé au centre de radio-oncologie actuellement en construction et qui fait partie de l'UAMS Winthrop P. Rockefeller Cancer Institute.

Le système ProteusONE sera équipé des technologies Pencil Beam Scanning (PBS) et Cone Beam Computed Tomography (CBCT), d'une commande à distance hand pendant qui facilite le positionnement du patient ainsi qu'un ensemble complet et intégré d'équipement et de logiciels de contrôle qualité d'IBA Dosimetry America. Inc. Cet accord comprend un contrat d'exploitation et d'entretien à long terme qui sera fourni par IBA. Proton International LLC prévoit le traitement de ses premiers patients d'ici 2023.

Le prix moyen d'un système ProteusONE avec un contrat de maintenance de 10 ans varie habituellement entre USD 40 et 50 millions. IBA a reçu le premier paiement et commencera à comptabiliser les revenus issus de ce contrat dès 2021.