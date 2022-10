IBA, ElsMed et Novatec signent un contrat pour installer un centre de production de radiopharmaceutiques en Géorgie

(Boursier.com) — IBA (Ion Beam Applications S.A), le leader mondial de la technologie d'accélération de particules et le premier fournisseur de solutions de production de radiopharmaceutiques, Novatec International et ElsMed Healthcare Solutions, la principale société israélienne de technologies médicales, annoncent aujourd'hui avoir signé un contrat pour l'installation d'un centre de production de radiopharmaceutiques à Tbilissi, en Géorgie.

Il s'agit du premier projet de ce type en Géorgie. Il comprend la construction d'un centre de production de radiopharmaceutiques ultramoderne équipé des dernières technologies telles que le Cyclone KIUBE et la plateforme Synthera+ d'IBA. Ce centre produira divers types de produits radiopharmaceutiques et devrait être opérationnel en 2024.