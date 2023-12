IBA, CMI et Life Molecular Imaging annoncent l'approbation japonaise du remboursement du diagnostic TEP amyloïde Neuraceq dans la maladie d'Alzheimer

(Boursier.com) — IBA , CMI Inc. et Life Molecular Imaging (LMI) rapportent que le ministère japonais de la Santé a approuvé le remboursement, via l'assurance maladie gouvernementale, du diagnostic par tomographie par émission de positrons (TEP) de l'amyloïde Neuraceq (florbetaben 18F).

L'imagerie TEP de l'amyloïde à l'aide d'agents comme le Neuraceq est utilisée pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de dysfonctionnements cognitifs. Elle détecte les plaques amyloïdes dans le cerveau, qui sont des marqueurs caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Avec cette approbation, Neuraceq(R) est le premier outil de diagnostic TEP de l'amyloïde remboursé au Japon. Neuraceq est produit avec la Synthera(R)+ d'IBA, un module de synthèse entièrement automatisé et optimisé pour la production de florbetaben 18F.

Grâce au remboursement de cet outil de diagnostic, les médecins japonais peuvent utiliser cette technologie d'imagerie de pointe pour évaluer avec précision leurs patients souffrants d'un déclin cognitif. La densité des plaques amyloïdes peut être évaluée pour améliorer un diagnostic précoce et pour mieux adapter les traitements et la prise en charge des patients.

L'imagerie TEP de l'amyloïde, associée avec le Neuraceq, a joué un rôle essentiel dans les récents résultats positifs des études cliniques sur les nouveaux médicaments anti-amyloïdes en permettant une sélection des patients présentant une pathologie amyloïde confirmée. De plus, la disparition de l'amyloïde a été mesurée avec précision via l'imagerie TEP amyloïde.