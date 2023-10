IBA : Actualisation complète de la machine historique offrant une opportunité de solution durable

(Boursier.com) — IBA , le leader mondial des technologies d'accélération de particules et le leader mondial des solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui avoir signé un contrat de modernisation du système du Massachusetts General Hospital (MGH), la première solution de protonthérapie installée par IBA.

IBA a reçu le premier paiement pour ce contrat dont la valeur totale est comprise entre USD 80 et 100 millions.

Le système du Massachusetts General Cancer Center a été installé par IBA il y a 25 ans et a traité son premier patient en novembre 2001. Cette solution de protonthérapie historique est celle qui a inauguré l'utilisation des systèmes IBA Proteus(R)PLUS1 et de la protonthérapie à modulation d'intensité (IMPT) dans des hôpitaux du monde entier.

Il s'agit de la première modernisation intégrale effectuée sur une machine de protonthérapie mythique. Cela démontre la capacité unique d'IBA à mettre ses équipements en conformité avec les normes les plus modernes. Un atout essentiel est que cette opération constitue une vraie solution durable pour les clients d'IBA puisqu'elle permet d'éviter la construction d'un nouveau centre ou de décommissionner la totalité du système de protonthérapie. En effet, le processus de décommissionnement est onéreux et a une forte empreinte carbone en raison des outils spécialisés nécessaires pour le réaliser en toute sécurité.

L'actualisation de l'installation du Centre d'oncologie du Massachusetts General comprendra l'installation de composants tels que des équipements robotisés de positionnement du patient, la dernière nozzle de distribution de faisceau Pencil Beam scanning, des alimentations électriques et des câbles, ainsi que les dernières versions logicielles. Certains des principaux composants de l'installation existante, tels que le cyclotron, les structures et les aimants du portique, seront réparés et remis à neuf au besoin.

Ce projet permettra au Centre d'oncologie du Massachusetts General de poursuivre son histoire sans égale dans l'administration de traitements de pointe contre le cancer et de lui donner accès aux futurs développements technologiques.