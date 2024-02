IBA acquiert Radcal Corporation pour élargir son offre d'assurance qualité en imagerie médicale et renforcer sa présence aux États-Unis

(Boursier.com) — IBA , leader mondial de la technologie des accélérateurs de particules et fournisseur leader mondial de solutions de dosimétrie et d'assurance qualité (AQ), a annoncé avoir a signé un accord pour acquérir tous les actifs de Radcal Corporation, un leader dans la mesure diagnostique des rayons X basé en Californie, aux États-Unis.

Grâce à cette acquisition, IBA renforcera encore son offre d'assurance qualité en imagerie médicale et sa présence sur le marché américain. La clôture est attendue le 29 février 2024. L'acquisition devrait être créatrice de revenus et un EBIT positif à partir de 2024.

Radcal est un pionnier sur le marché de l'imagerie à rayons X, ayant introduit le premier instrument fournissant des mesures complètes de dose de rayons X avec la possibilité d'interchanger les capteurs sans perte de précision, il y a près de 50 ans. Aujourd'hui, les systèmes de Radcal restent leader du marché, générant des revenus d'environ 6 millions de dollars en 2023 et employant 35 personnes.

Le regroupement de Radcal dans les activités d'IBA soutiendra sa croissance continue sur le marché de la dosimétrie et de l'assurance qualité, lui donnant une position encore plus grande sur l'important marché américain et élargissant son offre de produits au-delà des OEM et dans le contexte clinique. Aucun détail supplémentaire sur l'acquisition n'a été divulgué.

Olivier Legrain, Directeur Général d'IBA, a déclaré : "Cette acquisition renforce notre position de leader mondial en dosimétrie et assurance qualité en imagerie médicale, complétant notre position de leader sur le marché de la radiothérapie et diversifiant nos sources de revenus. Nous voyons un énorme potentiel pour l'activité combinée tant aux États-Unis que sur le marché international et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l'équipe Radcal pour poursuivre la forte croissance de son offre leader".

Jean-Marc Bothy, président d'IBA Dosimetry, a ajouté : "Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe talentueuse et dévouée de Radcal au sein du groupe IBA. Nous nous engageons à fournir le meilleur en matière d'assurance qualité en imagerie médicale et en radiothérapie à nos clients du monde entier, contribuant ainsi à notre objectif ultime de traiter davantage de patients en toute sécurité. L'offre croissante de produits de Radcal nous permettra d'atteindre de nouveaux clients aux États-Unis et d'étendre notre présence sur le marché international de l'assurance qualité de l'imagerie médicale".