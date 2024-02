Iba a créé une fondation d'utilité publique, Oncia Community

(Boursier.com) — IBA (Ion Beam Applications), leader mondial dans la technologie d'accélération de particules, acteur de premier plan dans le développement d'équipements médicaux destinés au diagnostic et au traitement du cancer, a créé une fondation d'utilité publique, Oncia Community, dont la vocation est de favoriser le développement et l'accès à une approche holistique qui intègre les différentes facettes de la prise en charge du cancer : dimension humaine, éducative, psychologique, sociale et de bien-être, en complément aux traitements médicaux.

Oncia Community, dans le cadre de sa mission, s'engage à affirmer les bienfaits de la médecine intégrative en oncologie en s'appuyant sur des preuves cliniques solides, tout en soutenant activement le développement de centres de santé intégrative à l'échelle internationale.

Françoise Vamecq, co-fondatrice et administratrice déléguée de la fondation, raconte son expérience personnelle à l'origine du projet: "Je menais une vie épanouie, entre ma famille et mon rôle de directrice des alliances stratégiques chez IBA, jusqu'à ce qu'on m'annonce que j'avais un cancer. Ma vie bascule ! Grâce à IBA, j'avais un accès privilégié à la communauté scientifique et médicale impliquée dans la lutte contre le cancer. Comme toute personne confrontée à une telle épreuve, je n'en étais pas moins totalement démunie et bouleversée face aux nombreux défis qui se présentaient sur les plans psychologique, familial, physique, pratique ou social. J'ai poussé la porte d'un centre de santé intégrative et je me suis sentie entourée : l'équipe répondait à tous mes besoins, soulageait ma douleur physique, ma souffrance morale. J'ai pris part à des groupes de parole, de méditation, assisté à des exposés thématiques, reçu des soins esthétiques et de bien-être, participé à des activités sportives, des cours de nutrition et partagé mon expérience avec d'autres patients... Je me sentais comprise. Cette expérience humaine a été inestimable et je suis convaincue, comme le confirme un nombre croissant d'études cliniques, qu'une telle démarche joue un rôle essentiel dans le processus de guérison. La médecine intégrative reste pourtant largement méconnue et sous-utilisée. C'est précisément la raison pour laquelle nous avons décidé de créer cette fondation."