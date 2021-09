IAG : Vueling étoffe son programme de vols à Orly

(Boursier.com) — Vueling (groupe IAG) dévoile son nouveau programme de vols à l'aéroport de Paris-Orly suite à la décision de la Commission européenne dans le cadre de la recapitalisation liée au Covid-19 d'Air France et du groupe Air France-KLM. La compagnie espagnole va ouvrir 32 nouvelles routes vers 10 pays à partir du 2 novembre, opérant ainsi 48 connexions directes depuis l'aéroport de Paris-Orly cet hiver. Quatre autres liaisons sont en attente de confirmation. En plus de renforcer la desserte de pays tels que l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni ou encore le Danemark, Vueling lance pour la première fois des connexions directes vers l'Allemagne, la Norvège, la Suède, l'Irlande, le Maroc et Malte.

Vueling est présente en France depuis 2004, année de son lancement, et est la première compagnie aérienne en termes de flux entre l'Espagne et la France. La compagnie ibérique est actuellement présente dans six aéroports français : Orly, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Nice.