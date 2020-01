IAG : un nouveau patron pour la maison-mère d'Iberia et British Airways

IAG : un nouveau patron pour la maison-mère d'Iberia et British Airways









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Willie Walsh quitte le navire. L'emblématique patron d'International Airlines Group (IAG), la maison-mère d'Iberia, Vueling et British Airways, a décidé de prendre sa retraite. Il ne sera plus directeur général et membre du Conseil à compter du 26 mars prochain. Il sera remplacé à la tête de la société par Luis Gallego, actuellement directeur général d'Iberia.