IAG : trimestre record

(Boursier.com) — A l'image d'Air France KLM, IAG, la maison-mère de British Airways et d'Iberia, a enregistré un bénéfice record au troisième trimestre, grâce à une forte demande estivale de voyages sur les routes transatlantiques et européennes. Le groupe britannique a dégagé un profit opérationnel de 1,75 milliard d'euros (+44%) sur la période pour des revenus de 8,65 MdsE, en hausse de 18%. Le consensus tablait respectivement sur 1,56 MdE et 8,43 MdsE. Le groupe a transporté 33,22 millions de personnes sur le trimestre (+13%) avec un coefficient d'occupation de 88,9% contre 87% il y a un an.

Même si les réservations à terme restent solides, la société a déclaré qu'elle restait "consciente des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques plus larges qui pourraient affecter le reste de cette année". Elle estime néanmoins que les capacités sur l'ensemble de l'année devraient atteindre 96% des niveaux d'avant la pandémie.

IAG s'attend également à ce que les coûts unitaires hors carburant pour l'ensemble de l'année se situent dans la partie inférieure des prévisions précédentes, soit une amélioration de 6% à 10% par rapport à l'ensemble de l'année 2022, en raison du niveau plus élevé de perturbations.