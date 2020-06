IAG : revue stratégique en cours

(Boursier.com) — IAG, la maison-mère de British Airways, est en train de revoir sa stratégie alors que l'industrie commence lentement à redémarrer après avoir été mise à l'arrêt par la pandémie de Coid-19. Selon les indiscrétions de 'Bloomberg', le groupe britannique travaille avec divers conseillers sur son futur business modèle et ses besoins de liquidités. A ce sujet, les sources de l'agence affirment que plusieurs options sont à l'étude, dont une éventuelle émission de dette ou une augmentation de capital. Avec près d'un quart du capital d'IAG, Qatar Airways aura son mot à dire.

Comme tous les acteurs du secteur, IAG et ses différentes compagnies n'ont guère été épargnées par la crise. Malgré l'obtention d'une aide d'Etat, British Airways a annoncé la suppression de 12.000 emplois, soit environ 30% de ses équipes, afin de réduire drastiquement ses coûts. "Une restructuration à l'échelle du groupe est essentielle pour traverser la crise et préserver un niveau de liquidité adéquat. Nous avons l'intention de sortir de la crise comme un groupe plus fort", a dernièrement déclaré Willie Walsh, CEO d'IAG. Le transporteur estime que la demande de passagers prendra plusieurs années pour revenir à ses niveaux de 2019.