IAG : retour du dividende en vue

(Boursier.com) — IAG , maison-mère de British Airways et d'Iberia, pourrait bientôt renouer avec la distribution d'un dividende. En amont d'une journée investisseurs, le groupe britannique indique qu'il rétablira le versement d'un dividende une fois que son bilan et ses projets d'investissement seront sécurisés.

IAG s'est également fixé des objectifs à moyen terme, soit une marge opérationnelle de 12 à 15% et un retour sur capital investi de 13 à 16%. IAG mise également sur un bénéfice opérationnel de plus de 1,5 milliard d'euros pour ses activités en Espagne.

"L'exécution de notre stratégie nous permettra de générer une croissance et des rendements durables pour nos actionnaires", a déclaré Luis Gallego, DG d'IAG, dans un communiqué. IAG a versé un dividende pour la dernière fois en 2019 et a annulé un versement prévu en 2020 au début de la pandémie de Covid-19. Plus tôt ce mois-ci, Ryanair a également promis un retour à ses actionnaires, annonçant qu'elle verserait un dividende de 400 millions d'euros et prévoyant de reverser globalement environ un quart de son bénéfice annuel aux actionnaires.