IAG : renoue avec la rentabilité et rachète Air Europa

(Boursier.com) — A l'image d'Air France KLM, International Consolidated Airlines Group (IAG) renoue avec la rentabilité opérationnelle. La maison-mère de British Airways et Iberia a enregistré l'an passé un résultat d'exploitation de 1,2 milliard d'euros après un déficit de 2,8 milliards d'euros l'année précédente, pour des revenus de 23 MdsE (8,5 MdsE en 2021). Le résultat opérationnel du seul quatrième trimestre est ressorti légèrement plus élevé que prévu par le marché à 486 ME.

IAG anticipe un profit opérationnel compris entre environ 1,8 et 2,3 milliards d'euros cette année, tandis que la dette nette restera globalement inchangée à 10,4 MdsE. La société prédit une "restauration complète" du niveau de capacités de 2019 d'ici le quatrième trimestre. Les investissements sont anticipés à environ 4 MdsE, sous réserve du calendrier des livraisons d'avions.

IAG a par ailleurs annoncé hier soir la prise de contrôle totale d'Air Europa pour 400 ME en numéraire et en actions (pour 80% des parts). La transaction est soumise aux approbations réglementaires et devrait être finalisée dans environ 18 mois. Air Europa devrait être intégré à la structure de hub existante d'Iberia à Madrid. L'accord doit permettre à IAG d'étendre sa présence en Amérique latine et dans les Caraïbes et d'accroître sa connectivité avec l'Asie.

Luis Gallego, PDG d'IAG, a déclaré : "2022 a été une année de forte reprise, tirée par une demande de loisirs soutenue et la réouverture des marchés. A ce stade de l'année, nous continuons à voir des réservations à terme robustes, tout en restant conscients des incertitudes liées à la situation macro-économique mondiale. Nous transformons nos activités, avec l'intention de ramener IAG aux niveaux de profits d'avant la Covid dans les prochaines années, par des initiatives majeures d'amélioration de l'expérience client et de la performance opérationnelle. Notre structure de groupe unique nous permet de maximiser les synergies de revenus et de coûts, et d'investir du capital pour atteindre de solides retours, tout en poursuivant la progression vers le zéro net carbone d'ici 2050".