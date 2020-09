IAG : Moody's dégrade sa note crédit

(Boursier.com) — IAG perd près de 3% à Londres au lendemain de la dégradation de sa note crédit par Moody's. L'agence a abaissé de Ba1 à Ba2 sa note crédit long terme avec une perspective qui reste 'négative'. L'agence explique que cette dégradation reflète la lenteur de la reprise de la demande de passagers en Europe depuis la mise en place de mesures de quarantaine et les restrictions de voyage imposées au premier trimestre 2020.

"La pandémie de coronavirus, l'affaiblissement des perspectives économiques mondiales, la faiblesse des prix du pétrole et la baisse des prix des actifs sont à l'origine d'un choc de crédit grave et important dans de nombreux secteurs, régions et marchés. Les effets combinés de ces évolutions sur le crédit sont sans précédent. Le secteur du transport aérien de passagers est l'un des secteurs les plus touchés par le choc, étant donné son exposition aux restrictions de voyage et sa sensibilité à la demande et au sentiment des consommateurs. L'action d'aujourd'hui reflète l'impact de l'ampleur et de la gravité du choc sur IAG, ainsi que la détérioration générale de la qualité du crédit qu'il a déclenchée", détaille Moody's.

Quant aux perspectives négatives, elles reflètent l'incertitude qui plane sur le secteur du transport aérien, les risques d'une perturbation prolongée des voyages entraînant une pression supplémentaire sur le bilan et les liquidités de la compagnie.