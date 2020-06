IAG : LEVEL Europe ne volera plus

(Boursier.com) — Nouvelle victime dans le ciel européen. LEVEL Europe, petite compagnie autrichienne au sein du groupe IAG, s'est déclarée en faillite. Alors que tous les vols sont cloués au sol depuis le mois de mars en raison de la pandémie, la firme annonce avoir cessé ses activités avec effet immédiat. LEVEL Europe "n'est pas en mesure d'organiser des vols alternatifs pour les passagers".

LEVEL Europe, qui exploitait six avions court-courriers, n'est pas lié à Level, également détenue par la maison-mère de British Airways et Iberia, mais spécialisée sur le long-courrier. Environ 240 employés, 200 à Vienne et 40 autres à Amsterdam, se retrouvent sans emploi.