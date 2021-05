IAG : lance une émission d'obligations convertibles de 800 ME

(Boursier.com) — International Consolidated Airlines (IAG) lance une émission d'obligations senior non garanties convertibles en actions ordinaires pour un montant initial d'environ 800 millions d'euros. Le propriétaire de British Airways, Aer Lingus et Vueling utilisera le produit net de l'opération pour renforcer son bilan et augmenter ses liquidités globales, compte tenu de l'incertitude persistante qui pèse sur le secteur en raison de la pandémie. IAG utilisera également les fonds levés pour accroître sa flexibilité opérationnelle et stratégique afin de profiter de la reprise de la demande.