IAG : l'activité de British Airways à Gatwick serait menacée

(Boursier.com) — A l'image de tous les autres transporteurs, British Airways vit la période la plus compliquée de son histoire. Alors qu'IAG, sa maison-mère, a annoncé mardi qu'elle pourrait supprimer jusqu'à 12.000 emplois au sein de la compagnie britannique, une lettre adressée aux représentants syndicaux et vue par Reuters montre que le management songe à licencier un quart de ses pilotes, soit 1.130 postes. "En un court espace de temps, la situation s'est détériorée de manière importante", affirme le patron des opérations de vol dans une lettre adressée au syndicat BALPA.

'BBC News' affirme par ailleurs que l'activité du groupe britannique à Gatwick pourrait ne pas reprendre après la fin de la pandémie de coronavirus. Les activités de BA sur le deuxième aéroport londonien, actuellement suspendues, représentent environ un cinquième de la taille de son hub d'Heathrow. "Nous devons nous assurer que nos activités restantes sont efficaces, flexibles et compétitives en termes de coûts pour nous permettre de survivre dans un secteur de plus en plus maigre et imprévisible", affirme la direction.

