IAG : Iberia pourrait supprimer jusqu'à 10% de ses effectifs

(Boursier.com) — Iberia envisage de supprimer jusqu'à 10% de ses effectifs. Le plan de restructuration, qui est en cours de discussion avec les syndicats, viserait principalement des départs volontaires pour les travailleurs âgés de 60 ans ou plus, selon une déclaration de la compagnie espagnole à 'Bloomberg News'. Cela représente 1.500 salariés sur environ 15.000 dans l'ensemble de l'entreprise ibérique. Le transporteur, qui appartient à International Consolidated Airlines Group (IAG), a conservé tout son personnel pendant la pandémie et n'a fait face à aucune pénurie lorsque les voyages ont repris. Iberia précise que ce plan n'affectera pas tous les domaines "de la même manière", car "les besoins organisationnels sont différents". Selon la loi espagnole, un accord préalable entre l'employeur et les syndicats doit être trouvé avant que le groupe ne puisse détailler ses mesures.