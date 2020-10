IAG : Fitch dégrade la note crédit de British Airways

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fitch vient de dégrader la note émetteur long terme de British Airways (IAG) de 'BB+' à 'BB' tout en maintenant une perspective 'négative'. La dégradation reflète une reprise plus lente que prévu du transport aérien, qui devrait rester modérément proche des niveaux actuels jusqu'au premier trimestre 2021. Cela est dû à la persistance de la pandémie généralisée de coronavirus et aux restrictions de voyage qui y sont associées, suivies par les ramifications à plus long terme du ralentissement économique et, potentiellement, par un changement structurel dans les comportements de voyage, ce qui réduit encore la demande de transport aérien.

Les perspectives négatives reflètent un nouveau risque de baisse pour la reprise de la demande ainsi qu'un risque d'exécution continu pour BA dans la restructuration de sa base opérationnelle afin de s'adapter à l'environnement modifié et incertain, précise l'agence de notation.