IAG : British Airways supprime encore plus de 10.000 vols cet été

(Boursier.com) — Rebelote . Deux jours après une annonce du même type, British Airways indique qu'elle va encore réduire son programme de vols cet été alors que la compagnie britannique cherche à réduire les annulations de dernière minute dans un contexte de pénurie continue de personnel et de longues files d'attente dans les aéroports. Le transporteur du groupe IAG a ainsi annoncé la suppression de 10.300 vols supplémentaires d'ici octobre. De quoi diminuer la taille de son programme de vols de 13% (soit environ 30.000 vols) sur la période avril-octobre par rapport à ses ambitions initiales.

BA, qui a licencié 10.000 salariés au plus fort de la pandémie de Covid, a plus de liberté pour annuler des vols après que le gouvernement britannique eut renoncé aux règles qui obligent les compagnies aériennes à utiliser leurs créneaux de décollage et d'atterrissage pour ne pas les perdre la saison prochaine. "L'ensemble de l'industrie aéronautique continue de faire face à des défis importants et nous nous concentrons entièrement sur le renforcement de la résilience de nos opérations", a déclaré BA. "Bien que prendre d'autres mesures ne soit pas là où nous voulions être, c'est la bonne chose à faire".

A noter par ailleurs, que la compagnie britannique a recruté René de Groot, qui vient tout juste de démissionner de son poste de directeur des opérations chez KLM, pour occuper les mêmes fonctions chez elle. BA a précisé que ce recrutement devait l'aider à "naviguer dans une période extrêmement difficile pour notre industrie". L'accent sera mis sur l'amélioration de la résilience opérationnelle et l'augmentation des effectifs pour combler le déficit actuel, ainsi que sur l'expérience client, affirme le groupe.