IAG (British Airways) renonce à Air Europa

(Boursier.com) — Sans surprise, IAG a bien renoncé à racheter Air Europa. Le groupe qui comprend notamment British Airways et Iberia versera au propriétaire d'Air Europa, Globalia, 75 millions d'euros pour résiliation de l'accord initial, y compris les 40 ME de frais de rupture, a annoncé IAG. "La décision est logique en raison des conditions du marché, de la crise profonde résultant de Covid-19 et compte tenu de notre volonté de maintenir une approche disciplinée en matière d'allocation du capital", a déclaré le directeur général d'IAG, Luis Gallego. "Cependant, nous nous sommes engagés à analyser des accords alternatifs avec Globalia qui pourraient offrir des avantages significatifs". IAG n'évoque pas les problèmes de concurrence qui ont pourtant bien compliqué la transaction.

La Commission européenne vient en effet de prendre note de cette annonce et confirme que les discussions avec les entreprises et les mesures correctives proposées jusqu'à présent n'avaient pas permis de répondre de manière adéquate aux problèmes de concurrence identifiés. Bruxelles avait ouvert une enquête approfondie sur l'opération envisagée le 29 juin 2021.

La vice-présidente exécutive Margrethe Vestager, en charge de la politique de la concurrence, a déclaré : " IAG et Air Europa sont des compagnies aériennes de premier plan en Espagne, avec leurs hubs à Madrid d'où elles exploitent un réseau de vols domestiques et internationaux. Ce sont des fournisseurs clés de connectivité entre l'Espagne, le reste de l'Europe et l'Amérique latine. L'analyse approfondie effectuée au cours de l'enquête de phase II a indiqué que la concentration aurait eu un impact négatif sur la concurrence sur certaines liaisons nationales, courtes et longues à l'intérieur, à destination et en provenance de l'Espagne. Notre évaluation a pleinement pris en compte l'impact des restrictions liées au Covid sur les marchés touchés. IAG a proposé des solutions, mais compte tenu des résultats du test de marché, les solutions soumises ne répondaient pas pleinement à nos préoccupations en matière de concurrence".