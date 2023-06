IAG : British Airways condamné aux USA pour le remboursement des vols pendant le Covid

(Boursier.com) — British Airways va devoir passer à la caisse. La compagnie britannique a été condamnée à une amende de 1,1 million de dollars par le Département américain des transports pour ne pas avoir remboursé en temps voulu les passagers de vols à destination et en provenance des États-Unis pendant la pandémie de Covid-19.

Les clients n'ont pas été en mesure de soumettre des demandes de remboursement sur le site Web de BA de mars à novembre 2020 et n'ont pas pu joindre le service client par téléphone pendant plusieurs mois en 2020 car le transporteur n'a pas exploité correctement ses lignes téléphoniques, a indiqué le régulateur américain. Depuis mars 2020, le DOT a reçu plus de 1.200 plaintes alléguant que British Airways n'avait pas fourni de remboursements en temps opportun. La compagnie, qui appartient à IAG, a nié les allégations.

"Nous considérons que la pratique de British Airways est injuste car les consommateurs ont été soumis à des retards extrêmes dans l'obtention de remboursements et certains ont pu se voir effectivement refuser des remboursements", a déclaré le DOT. Le régulateur a néanmoins indiqué qu'il réduirait de 550.000$ la sanction parce que BA a remboursé plus de 40 millions de dollars aux clients avec des vols non remboursables à destination ou en provenance des États-Unis en 2020 et 2021. Il a précisé que l'amende "constitue un puissant moyen de dissuasion contre les futures pratiques illégales similaires de British Airways et d'autres transporteurs".

British Airways a déclaré avoir agi légalement à tout moment et offert aux clients la possibilité de réserver à nouveau un voyage ou de demander un remboursement si des vols étaient annulés. Le transporteur a souligné qu'"au plus fort de la pandémie sans précédent - lorsque nous avons malheureusement été contraints d'annuler des milliers de vols et de fermer certains centres d'appels en raison de restrictions gouvernementales - nos clients ont connu des temps d'attente légèrement plus longs pour joindre les équipes du service client".

Le mois dernier, le DOT avait déjà infligé une amende de 1 million de dollars à LATAM Airlines Group pour le même motif.