IAG : 52 lignes en France pendant la saison estivale pour Vueling

(Boursier.com) — Vueling poursuit son développement en France. Cet été, la compagnie du groupe IAG prévoit d'opérer 52 lignes vers 13 pays au départ de 7 aéroports : Paris-Orly, Paris Charles de Gaulle, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice et Nantes. 36 lignes seront opérées depuis l'aéroport de Paris-Orly, 6 depuis Paris Charles de Gaulle et 10 depuis les autres aéroports régionaux desservis par la compagnie. Depuis Paris-Orly, Vueling ajoutera trois nouvelles destinations à son programme estival : Le Caire, Marrakech et Reus.

Pour progresser dans le développement et la consolidation de sa croissance opérationnelle et dans le cadre de son plan de transformation " Vueling Transform ", Vueling axe sa stratégie sur la désaisonnalisation, l'augmentation des fréquences, les interconnexions indirectes et la numérisation totale de la distribution de son offre. Dans cette optique, la compagnie aérienne s'efforce de lancer des lignes vers des destinations qui sont également attractives pendant la saison hivernale. Ainsi, l'aéroport d'Orly opère déjà 25 lignes supplémentaires en comparaison à 2018, permettant de voyager vers Le Caire, Marrakech et les îles Canaries. D'autre part, 10 lignes sont opérées depuis Londres, permettant de relier des destinations telles que Malaga, Séville et les îles Canaries. De même, plus de 15 lignes relient des villes d'Europe du Nord, comme Copenhague et Amsterdam, et différents points de la péninsule ibérique avec les îles Canaries.