IA : une bulle ou le début d'une méga-tendance ?

(Boursier.com) — On ne parle que de ça : l'Intelligence artificielle. La flambée de Nvidia hier et la vive hausse du Nasdaq dans son sillage vient rappeler que la tech est le tube de ce début 2023. Au point de reparler d'une bulle ? Le 'MSCI All Country World tech sector' se négocie à près de 24 fois les bénéfices prévus au cours des 12 prochains mois, soit avec une prime de 25% sur sa moyenne sur 10 ans, explique Mark Haefele, Chief Investment Officer chez UBS Global Wealth Management. Par conséquent, le spécialiste recommande aux investisseurs dont l'exposition à la technologie s'est élargie bien au-delà de leurs indices de référence stratégiques d'envisager un rééquilibrage dans des parties plus défensives du secteur et du marché boursier en général.

Alors que certaines actions 'tech' semblent désormais chères, le spécialiste pense qu'il existe néanmoins encore un grand potentiel de croissance, notamment chez les acteurs spécialisés dans l'IA : l'IA, ou IA générative, a des cas d'utilisation clairs pour les consommateurs et les entreprises, le distinguant des tendances technologiques à la mode comme l'impression 3D, qui n'a pas réussi à décoller de manière considérable.

L'IA générative grand public populaire comme ChatGPT et Midjourney a déclenché une ruée vers la création ou l'intégration d'outils d'IA dans un large éventail d'entreprises et de services. Mark Haefele considère l'intelligence artificielle comme une technologie horizontale qui aura des cas d'utilisation importants dans un certain nombre d'applications et d'industries. En particulier, il pense que l'impact se fera sentir de manière disproportionnée dans l'industrie des services de la connaissance, y compris le secteur des télécommunications, des médias et de la technologie (TMT), ainsi que dans les services financiers, tandis que l'adoption dans les secteurs traditionnels et de l'ancienne économie pourrait prendre du temps.

Lancé fin novembre, ChatGPT a accumulé un million d'utilisateurs en une semaine et 100 millions en deux mois. Il compte aujourd'hui plus de 200 millions d'utilisateurs. Il s'agit d'une adoption beaucoup plus rapide que les innovations technologiques antérieures. Même le smartphone, qui est maintenant presque omniprésent dans les pays développés, a mis plusieurs années à prendre de l'ampleur. En outre, la plupart des innovations technologiques précédentes ont d'abord été adoptées par les entreprises avant les consommateurs, y compris les ordinateurs personnels et Internet.

L'IA alimente la croissance d'un large éventail d'entreprises, y compris celles spécialisées dans les semi-conducteurs et le cloud computing. Le vaste marché du matériel et des services d'IA représentait près de 36 milliards de dollars en 2020, selon les données d'IDC et de 'Bloomberg Intelligence'. Les équipes d'UBS prévoient que le marché augmentera de 20% par an pour atteindre 90 milliards de dollars d'ici 2025. Compte tenu du stade de monétisation relativement précoce de l'IA conversationnelle, elles estiment que le segment représentait 10% du marché adressable plus large de l'IA en 2020, principalement grâce aux abonnements des entreprises et des consommateurs.

Mark Haefele ne considère donc pas le rallye lié à l'IA comme insoutenable. Alors que les principaux bénéficiaires de la chaîne d'approvisionnement en Asie ont enregistré des gains à deux chiffres cette année et que certaines valorisations semblent tendues, il pense que les investisseurs peuvent trouver une exposition moins chère plus loin dans la chaîne de valeur, où les attentes de revenus ne sont pas encore aussi riches. "Dans une perspective plus large, l'IA, le big data et la cybersécurité forment ce que nous appelons l'ABC de la technologie, que nous considérons comme des technologies fondamentales appelées à s'accélérer au cours des prochaines années".