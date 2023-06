IA : fin de l'euphorie, bulle ou début d'une révolution ?

(Boursier.com) — Retour sur terre pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle ou simple pause ? Après s'être envolé de plus de 30% en trois jours, Nvidia est retombé de 5,7% hier soir à Wall Street tandis que C3.ai, le groupe technologique spécialiste de l'intelligence artificielle, dont le ticker "AI" a eu le don d'attirer les foules cette année avec gain boursier de plus de 260%, est retombé hier soir de 9% en clôture, avant de perdre encore 22% en post-séance suite à sa publication trimestrielle et des perspectives jugées décevantes.

"Hier soir, les bénéfices de C3.AI et de Salesforce ont montré le risque que pose le récent enthousiasme des investisseurs pour les actions technologiques", explique à 'Bloomberg' Ed Yardeni, directeur des investissements chez Yardeni Research.

Wall Street est obsédée par tout ce qui touche à l'IA, les prévisions de revenus explosifs de Nvidia ajoutant du carburant au rallye frénétique du début d'année. Mais les valorisations élevées - Cathie Wood parle d'un "prix en avance sur la courbe" pour Nvidia - justifient une certaine prudence dans une industrie encore naissante. "Si les cours des actions du secteur technologique devraient connaître une pause à court terme après les performances impressionnantes de cette année, nous continuons de penser que les bénéfices prévisionnels du secteur seront revus à la hausse à plus long terme, à mesure que les dépenses en matière d'intelligence artificielle augmenteront et que le cycle des semi-conducteurs se redressera", ajoute Ed Yardeni.

Plusieurs groupes asiatiques ont également souffert ces derniers jours, dont Taiwan Semiconductor Manufacturing, mais la peur pour les investisseurs de passer à coté de gains importants (le fameux syndrome FOMO) devrait continuer à soutenir les acteurs bénéficiant de la vague de demande d'IA générative. Des craintes renforcées par les récents propos de Jensen Huang, le patron de Nvidia, qui a indiqué que les entreprises qui refusent de tirer pleinement parti des opportunités offertes par l'IA "périront".

"À l'heure actuelle, le boom de l'IA fait basculer la santé financière d'une entreprise : Nvidia", écrit Adam Crisafulli de Vital Knowledge dans une note reprise par l'agence. "Toutes les entreprises de la planète parlent de leur rôle dans l'IA, mais seule NVDA voit son compte de résultats se modifier progressivement en raison de la technologie", temporise la spécialiste.

Début d'une nouvelle ère ou simple thématique à la mode ? L'avenir nous le dira.