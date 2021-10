i2S se renforce en imagerie sous-marine avec l'acquisition d'Orphie

(Boursier.com) — i2S , spécialiste de la capture et du traitement d'images, acquiert la société d'imagerie sous-marine Orphie. Cette acquisition s'inscrit dans l'orientation annoncée dans le plan stratégique 2019- 2023 de capitaliser sur le savoir-faire d'i2S en vision intégrée, pour se spécialiser dans des domaines d'application de l'imagerie avec des solutions compétitives et différenciantes à forte valeur ajoutée.

Cette stratégie, qui trouve son origine notamment dans le succès de l'offre de scanners de livres DigiBook, a d'abord révélé son potentiel dans le domaine médical avec le développement d'une offre de microscopie sur mesure. i2S ajoute une nouvelle activité de spécialisation en acquérant sur ses fonds propres la société Orphie et en accueillant son équipe.

Créée en 2020, après 2 ans de recherches à l'Institut d'Optique d'Aquitaine au sein de la Filière Innovation Entrepreneurs, basée à Talence en Gironde, Orphie a développé une solution brevetée très innovante pour l'imagerie sous-marine, avec une caméra qui sublime la lumière sous l'eau à l'aide d'algorithmes de traitement d'image novateurs pour obtenir une qualité d'image en vidéo, en temps réel, inégalée dans l'industrie des caméras sous-marines. Le marché accessible est estimé à plus de 100 millions d'euros.

Orphie vient ainsi renforcer le portefeuille de solutions applicatives qu'i2S conçoit sur son site de Pessac, fabrique dans son usine de Cestas et commercialise en France et à l'international : en numérisation du patrimoine, dans le domaine médical et pour des applications industrielles.

Cette activité en imagerie sous-marine est en totale adéquation avec la raison d'être d'i2S de développer des applications qui ont un impact positif sur l'environnement. L'imagerie sous-marine s'illustre en effet dans : la sécurité des personnes par le contrôle des ouvrages d'art pour la prévention des accidents ; des actions de déminage ; l'aquaculture, ou l'observation des fonds sous-marins.