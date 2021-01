i2S : reste confiant en l'avenir malgré la baisse du chiffre d'affaires

(Boursier.com) — i2S - Innovative Imaging Solutions publie un chiffre d'affaires 12 mois 2020 en baisse de -21,2% à 13,33 millions d'euros (16,92 ME en 2019). Comme attendu et annoncé, les ventes sont fortement impactées par la crise sanitaire.

Privilégiant un pilotage économique, social et financier attentif, l'équipe dirigeante d'i2S a su préserver la mise en oeuvre des orientations stratégiques de l'entreprise et maintenir l'engagement de ses équipes, facteurs déterminants pour l'avenir et qui devraient porter leurs fruits au sortir de la crise.

Malgré cette baisse conjoncturelle des ventes constatée sur les trois activités au cours de l'exercice 2020, i2S Innovative Imaging Solutions maintient le cap de sa feuille de route stratégique en matière de renforcement de ses capacités industrielles et d'innovation. S'appuyant sur une trésorerie solide, des partenaires loyaux et des collaborateurs engagés, l'équipe dirigeante d'i2S maintient sa confiance dans l'avenir.