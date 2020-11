i2S : ralentissement conjoncturel de l'activité à fin septembre

i2S : ralentissement conjoncturel de l'activité à fin septembre









(Boursier.com) — Sur 9 mois, le chiffre d'affaires de i2S - Innovative Imaging Solutions se monte à 8,99 millions d'euros (11,35 ME un an plus tôt). Il recule de -20,7%, logiquement impacté par la crise sanitaire actuelle. Néanmoins, la permanence des appels entrants témoigne de l'attrait que les compétences technologiques et industrielles d'i2s provoquent auprès de secteurs applicatifs nouveaux et diversifiés. Ces contacts laissent augurer une pénétration élargie, ainsi qu'une bonne dynamique des activités, lorsque la reprise interviendra.

En dépit d'une guidance attendue en baisse en fin d'année 2020, l'équipe dirigeante d'i2S maintient le cap en matière de renforcement de ses capacités industrielles et d'innovation. Il confirme sa confiance dans les perspectives d'avenir à moyen terme, ouvertes par le plan stratégique.