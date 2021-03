I2S : prêt pour la reprise

(Boursier.com) — En dépit d'une baisse des ventes sur l'exercice 2020, conséquence des effets de la crise sanitaire, i2S-Innovative Imaging Solutions affiche une performance opérationnelle en progrès, grâce à un mix produits favorable et une réduction drastique des charges. Après un chiffre d'affaires de 13,36 millions d'euros, la marge brute gagne 3,3 points à 6,01 ME. Le résultat d'exploitation ressort en croissance de +96,6% par rapport à 2019, soit 101,3 kE (51,5 kE an 2019).

Le résultat net baisse à -96,2 kE (+98,2 kE en 2019).

Structure financière solide

Les Capitaux Propres s'élèvent à 6,17 ME, en progression de 4,3 ME à la clôture de l'exercice. La trésorerie de la société ressort à 7,48 ME pour un endettement financier de 5,75 ME. Le taux d'endettement financier net s'établit en négatif, à -28,1%. Le stock net ressort à 2,76 kE (2,32 ME à fin 2019), soit une progression de +18,9%, fortement impacté par un effet de ciseau entre le non-appel par les clients de commandes programmes antérieures à la crise sanitaire et par l'impossibilité de stopper les commandes d'approvisionnement en composants et sous-ensembles correspondants, auprès de nos partenaires.

Perspectives

Privilégiant un pilotage économique, social et financier attentif et sachant tirer parti des mesures d'aide mises en place par les autorités, l'équipe dirigeante d'i2S a su préserver la mise en oeuvre des orientations stratégiques de l'entreprise et maintenir l'engagement de ses équipes, facteurs déterminants pour l'avenir et qui devraient porter leurs fruits au sortir de la crise .

L'abaissement du point mort, réalisé par l'équipe dirigeante d'i2S au cours de l'exercice 2020, afin de réduire l'impact de la crise sanitaire dans les comptes, laisse présager une performance renforcée sur les exercices à venir, dès lors que la reprise sera là.