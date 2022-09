i2S : Le Résultat d'Exploitation ressort en croissance de 51,4%

(Boursier.com) — Le Chiffre d'Affaires d'i2S sur le premier semestre 2022 ressort à 10.414 KE, en ligne avec le budget, en hausse de 25% par rapport au S1 2021, les ventes des trois Divisions, Vision, DigiBook et MedCare, affichant toutes une croissance supérieure à 20%.

La Marge Brute, n'incluant aucune activation de frais de 'R&D', progresse de 599 KE en valeur, mais baisse de 2,6 pts, passant de 41,7% au S1 2021 à 39,1% au S1 2022, impactée par la hausse du prix des composants montés dans des équipements fabriqués en grande série pour un de nos clients historiques, dans un cadre contractuel, désormais révisé, empêchant toute indexation des prix de vente.

La Valeur Ajoutée progresse de 18,9% en valeur par rapport au S1 2021, mais baisse de 1,6 pt conséquence de la baisse en pourcentage du taux de marge brute. La bonne maîtrise de l'ensemble des charges d'exploitation durant le semestre permet d'afficher un EBE en progression de 136% à 538,7 KE, passant en ratio de chiffre d'affaires de 2,7% à 5,2%.

Le Résultat d'Exploitation ressort en croissance de 51,4%, avec une hausse de 36% des dotations aux amortissements liée aux investissements réalisés au cours du S2 2021, notamment pour financer les travaux de rénovation du site de Pessac, dont la société est propriétaire.

Les autres charges incluent des pertes de change pour 45 KE, qui étaient classées en charges financières durant le S1 2021. Les frais financiers liés au remboursement des emprunts augmentent de 10 KE sur la période, maintenant que l'ensemble des PGE sont en cours d'amortissement.

Après la prise en compte d'un crédit impôt recherche de 13,6 KE (contre 63,3 KE en S1 2021), le Résultat Net du premier semestre 2022 s'inscrit en hausse de 37%, à 432,5 KE contre 315,8 KE au 30 juin 2021.

Les capitaux propres ressortent en hausse à 7.083 KE contre 6.870 KE à fin décembre 2021. L'endettement financier brut auprès des établissements de crédit, qui inclut 3.345 KE de prêts garantis par l'état (PGE non consommés à ce jour), s'établit à 4.519 KE et représente 64% des fonds propres. L'endettement financier net reste négatif, à - 17% des fonds propres, de nature à faciliter le montage pérenne du financement d'opérations éventuelles de croissance externe, par fusion / acquisitions de cibles d'entreprises.

Du côté des perspectives, la direction commente : "Sans dégradation brutale de l'environnement géopolitique et économique au cours du second semestre, la dynamique commerciale constatée dans chacune des quatre Divisions devrait permettre à i2S Innovative Imaging Solutions de clôturer une fin d'exercice 2022 en ligne avec le budget, dépendante toutefois de la capacité des fournisseurs à honorer leurs engagements en matière d'amélioration de leurs cadencements de livraison, jusque-là consentis et respectés.

La confiance à l'égard du potentiel de nos orientations stratégiques est donc entière et constitue une source de motivation pour nos collaborateurs et partenaires, renforcée par une stratégie de développement responsable, accompagnée par une démarche RSE structurée, qui s'intensifie (réalisation du bilan carbone, développement d'un nouveau produit en éco-conception, etc...)".