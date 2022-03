i2S : la performance opérationnelle 2021 s'inscrit en forte hausse

(Boursier.com) — La forte croissance du chiffre d'affaires, +38,1% par rapport à 2020, résultant de la reprise économique et du dynamisme de l'ensemble des activités, s'est accompagnée d'une hausse de 2,6 points de l'excédent brut d'exploitation à 5,6%. Ce résultat témoigne d'un effort permanent d'i2S vers l'amélioration de sa performance opérationnelle, tirant partie d'une meilleure productivité industrielle, de l'engagement de tous ses collaborateurs et d'une modération des frais généraux, mise en place pendant la crise Covid et qui a perduré en 2021. L'EBE est multiplié par 2,5 comparé à 2020. Avec 70 personnes, le nombre de collaborateurs est resté constant. Le Résultat net ressort au final à 730 KE, soit une marge nette de 4%.

Les Capitaux Propres s'élèvent à 6.870 KE et la trésorerie de la société s'établit à 7.897 KE pour un endettement financier de 5.346 KE. Le taux d'endettement financier net ressort en négatif, à -37,1%.

Le stock net ressort à 3.338 KE, contre 2.766 KE à fin 2019, soit une progression de 20,7%, à comparer à la croissance du chiffre d'affaires de 38% ; cette augmentation a permis d'anticiper et d'atténuer en partie la crise des composants électroniques, en particulier pour l'activité DigiBook, qui a néanmoins réalisé une année record, et tient compte également de l'évolution des prix à la hausse.

En 2022, l'environnement de forte reprise économique dont i2S a bénéficié en 2021 reste encourageant mais s'avère très exigeant, surtout en matière de disponibilité des composants électroniques, qui perturbe toujours ce début d'année.

Dans la continuité de 2021, l'entreprise est totalement mobilisée et organisée pour satisfaire ses clients, tant pour la fabrication de produits existants que pour le développement des nouveaux, visant l'élargissement de son portefeuille d'activités à de nouvelles solutions de vision intégrée, dans des domaines d'applications choisis, à l'instar de l'imagerie sous-marine.