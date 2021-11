i2S : la dynamique reste prometteuse

(Boursier.com) — Après des résultats en très forte progression au titre du 1er semestre 2021, i2S Innovative Imaging Solutions publie un chiffre d'affaires du 3e trimestre 2021 à 4,78 ME, en croissance de +34,6% par rapport au trimestre équivalent de 2019.

Sur 9 mois, l'activité ressort ainsi en hausse de +15,5% à 13,11 ME.

Sauf dégradation aléatoire des cadences de livraisons de composants, i2S dispose en carnet de commandes, des appels de livraison correspondant à la réalisation d'un 4e trimestre dans la lignée du 3e trimestre, laissant augurer un atterrissage de fin d'exercice supérieur aux attentes du groupe.

D'ailleurs afin d'accompagner la croissance constatée sur 2021 et attendue sur les semestres à venir, i2S a procédé dans le courant du 3e trimestre, à un ajustement à la hausse de certains de ses effectifs qualifiés, permettant de tenir le plan de charges, sans dégrader la rentabilité. Bénéficiant ainsi de collaborateurs compétents et engagés pour mener à bien ses projets de développement stratégiques et sa politique d'investissement, l'équipe dirigeante d'i2S maintient sa confiance à l'égard des perspectives de croissance rentable sur l'exercice 2021 et les prochains semestres.